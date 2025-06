Israele attacca Iran vola il prezzo dell’oro | nuovo record storico

Tensioni geopolitiche in aumento: l’attacco di Israele all’Iran ha fatto schizzare il prezzo dell’oro a livelli mai visti prima, avvicinandosi ai record storici. Con il mercato nervoso e gli investitori in allerta, l’oro si conferma come bene rifugio per eccellenza in tempi di crisi. Ma cosa si cela dietro questa impennata? Scopriamolo insieme, perché il futuro è ancora tutto da scrivere.

Il prezzo dell’oro vola verso i massimi storici dopo gli attacchi israeliani in Iran. Verso le 12.10 un’oncia di oro guadagnava l’1,22% a 3.440 dollari (con un massimo intraday poco prima dell’alba, a 3.464 dollarioncia), avvicinandosi al record di aprile (oltre 3.500 dollari), spinto proprio dai timori geopolitici. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

