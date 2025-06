Israele attacca Iran Rutte | Non siamo vicini a guerra mondiale o nucleare

Penso che ora sia fondamentale mantenere la calma e valutare attentamente la situazione. Nonostante le tensioni tra Israele e Iran, le parole di Rutte ci rassicurano: al momento, non siamo vicini a un conflitto mondiale o nucleare. La diplomazia e il dialogo restano strumenti essenziali per evitare escalation impreviste e preservare la stabilità internazionale.

Dopo l ‘ attacco di Israele all’Iran “non siamo vicini alla guerra mondiale o nucleare “. A dirlo è segretario generale della Nato Mark Rutte rispondendo alla domanda di una giornalista nel corso di un punto stampa a Stoccolma, poche ore dopo i raid israeliani scattati contro siti nucleari e militari nella Repubblica Islamica. Mark Rutte su Israele Iran Stoccolma, 13 giugno 2025 (Stefan JerrevångTT News Agency via AP) “Penso che ora sia fondamentale per molti alleati, compresi gli Stati Uniti, lavorare per allentare la tensione. So che lo stanno facendo” e penso sia “prioritario”, ha aggiunto il numero uno dell’Alleanza Atlantica in un punto stampa congiunto con il premier svedese Ulf Kristeon. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele attacca Iran, Rutte: “Non siamo vicini a guerra mondiale o nucleare”

