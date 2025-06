Israele attacca Iran raid su siti nucleari Khamenei | Avranno dura punizione

Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono un punto cruciale, con possibilità di un nuovo attacco contro siti nucleari iraniani. Secondo il Wall Street Journal, un raid potrebbe già avvenire questa domenica, se Teheran non interrompe la produzione di materiale fissile. Mentre Trump rassicura sulla prossimità di un accordo, Khamenei promette una dura punizione. La situazione si fa sempre più intricato: cosa ci riserverà il futuro?

Il Wall Street Journal, citando un funzionario della Casa Bianca, ha riferito che un attacco potrebbe avvenire già domenica, a meno che l'Iran non accetti di interrompere la produzione di materiale fissile. Il Presidente Usa, Donald Trump ha cercato di rassicurare sui fatti: "Accordo con Israele è vicino Iran non attacchi". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele attacca Iran, raid su siti nucleari. Khamenei: “Avranno dura punizione”

