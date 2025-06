Israele attacca Iran Netanyahu | Questa operazione andrà avanti per giorni

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: dopo le violente esplosioni a Teheran e l’uccisione di un comandante delle Guardie della Rivoluzione, Netanyahu annuncia l’avvio dell’operazione Rising Lion, una campagna militare che proseguirà finché la minaccia iraniana non sarà neutralizzata. Un conflitto che potrebbe protrarsi per giorni, con ripercussioni geopolitiche di vasta portata. La stabilità della regione è in bilico: cosa ci riserva il futuro? Resta aggiornato.

Israele ha attaccato l’Iran. Violente esplosioni a Teheran, colpiti siti nucleari in diverse aree del Paese. Ucciso il comandante delle Guardie della Rivoluzione. “ Israele ha lanciato l’operazione Rising Lion, un’operazione militare mirata per respingere la minaccia iraniana alla sopravvivenza stessa di Israele. Questa operazione continuerà per tutti i giorni necessari a rimuovere tale minaccia “, ha spiegato il premier dello Stato ebraico, Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele attacca Iran, Netanyahu: “Questa operazione andrà avanti per giorni”

