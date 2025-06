Israele attacca Iran Netanyahu | In gioco la nostra sopravvivenza non avevamo scelta

In un gesto deciso e senza precedenti, Israele ha lanciato un attacco mirato contro l'Iran, mirato a proteggere il proprio futuro e la sicurezza regionale. Questa operazione strategica ha colpito al cuore del programma nucleare e missilistico iraniano, segnando un momento cruciale nella geopolitica mediorientale. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa escalation? Lo sviluppo di questa vicenda potrebbe cambiare per sempre gli equilibri di potere nella regione.

(Agenzia Vista) Israele, 13 giugno 2025 Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran per garantire la propria sopravvivenza. Abbiamo colpito al cuore del programma di armamento nucleare dell'Iran. Abbiamo preso di mira il principale impianto di arricchimento iraniano a Natanz. Abbiamo colpito i principali scienziati nucleari iraniani che lavorano alla bomba iraniana. Abbiamo colpito il cuore del programma missilistico balistico dell'Iran. Lo scorso anno l'Iran ha lanciato 300 missili contro Israele. Presto questi missili potrebbero avere testate nucleari, è una minaccia intollerabile che va fermata. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Israele attacca Iran, Netanyahu: "In gioco la nostra sopravvivenza, non avevamo scelta"

