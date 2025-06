Israele attacca Iran Netanyahu | Grande successo Colpito il programma nucleare di Teheran

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: Netanyahu dichiara un grande successo nell’attacco che ha colpito il programma nucleare di Teheran. Un'operazione che segna un punto cruciale nella sicurezza regionale, con obiettivi strategici raggiunti e ripercussioni ancora da valutare. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa mossa audace? La situazione rimane critica e imprevedibile, e il mondo osserva attentamente gli sviluppi.

(Agenzia Vista) Israele, 13 giugno 2025 Israele attacca Iran, Netanyahu: Grande successo. Colpito il programma nucleare di Teheran "L'attacco di Israele contro l'Iran è stato un grande successo.Abbiamo colpito il comando di alto livello, abbiamo colpito scienziati di alto livello che promuovono lo sviluppo di armi nucleari, abbiamo colpito installazioni nucleari. Stiamo ottenendo risultati, ma so, e lo sapete anche voi, che non esistono guerre facili". Così il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in una dichiarazione video, seduto accanto al ministro della Difesa, Israel Katz, al ministro degli Affari strategici, Ron Dermer, al ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, al leader del partito Shas, Aryeh Deri, e al ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Israele attacca Iran, Netanyahu: "Grande successo. Colpito il programma nucleare di Teheran"

Operazione Rising Lion, ecco come Israele ha attaccato l'Iran: droni kamikaze e 200 caccia Come scrive ilmessaggero.it: Nella notte tra il 12 e il 13 giugno Israele ha colpito diverse parti del territorio iraniano con l'obiettivo, dichiarato da Tel Aviv, di intervenire sulla ricerca nucleare portata avanti ...