Israele attacca Iran in centinaia protestano a Teheran

La tensione tra Israele e Iran raggiunge nuovi livelli, con scontri e proteste che scuotono le strade di Teheran. Centinaia di manifestanti chiedono vendetta, urlando contro Israele e gli Stati Uniti, mentre i recenti attacchi aerei di Tel Aviv hanno colpito anche obiettivi civili nella capitale iraniana. Un’escalation che preoccupa l’intera regione, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali. La situazione si fa sempre più complessa e pericolosa.

Centinaia di persone si sono radunate a Teheran per protestare contro Israele e i recenti attacchi dello Stato ebraico contro l’Iran. Chiedendo “vendetta” e intonando slogan contro Israele e gli Stati Uniti, i manifestanti si sono riuniti nella capitale del Paese in ‘Revolution Street’. Anche Teheran è stata un obiettivo dei raid di Tel Aviv, nella capitale della Repubblica islamica sono stati colpiti edifici residenziali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele attacca Iran, in centinaia protestano a Teheran

