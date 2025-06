Israele attacca Iran colpito sito nucleare di Natanz oltre a quelli militari ucciso capo di Stato maggiore e guida Pasdaran Teheran lancia 100 droni - VIDEO

La tensione tra Israele e Iran raggiunge nuovi livelli: un massiccio attacco israeliano colpisce il cuore del programma nucleare iraniano a Natanz, coinvolgendo oltre 200 aerei dell'IDF. Teheran risponde con un assalto di 100 droni, causando la morte del capo di stato maggiore e dei principali leader dei Pasdaran. In un clima di conflitto aperto, Trump afferma: "Noi non siamo coinvolti", ma lo scenario si fa sempre più complesso. Cosa accadrà ora?

Israele ha lanciato un massiccio attacco verso i siti nucleari e militari iraniani; oltre 200 aerei dell'Idf coinvolti; Teheran risponde con 100 droni; Trump: "Noi non siamo coinvolti". Colpito il sito di Natanz, cuore del programma nucleare iraniano: confermate le anticipazioni del GdI Israe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele attacca Iran, colpito sito nucleare di Natanz oltre a quelli militari, ucciso capo di Stato maggiore e guida Pasdaran, Teheran lancia 100 droni - VIDEO

