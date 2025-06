Israele attacca Iran Binder Idf | Campagna esistenziale per eliminare minaccia nucleare

In un momento cruciale per la sicurezza globale, Israele lancia una campagna decisiva contro la minaccia nucleare dell'Iran. Con determinazione e strategie mirate, l'obiettivo √® eliminare una delle sfide pi√Ļ gravi del nostro tempo. La direzione dell'intelligence lavora senza sosta per garantire la pace e la sopravvivenza, dimostrando che, di fronte a rischi esistenziali, la determinazione pu√≤ fare la differenza.

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2025 "Come sapete, stiamo entrando in una campagna nientemeno che esistenziale, contro un nemico che cerca di distruggerci e sta avanzando rapidamente nel suo sviluppo nucleare, oltre a cercare di sviluppare armi convenzionali in quantit√† estremamente grandi. Questa √® la minaccia che vogliamo eliminare. Soprattutto, possiamo realizzare questo obiettivo. La Direzione dell'Intelligence ha lavorato duramente per fornire l'allert sull'avanzamento nucleare e sulla quantit√† di missili balistici. L'intelligence √® preparata per questa missione, √® a un livello di allerta molto elevato e, credo, √® fortemente posizionata per l'inizio della campagna nella quale stiamo entrando. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Israele attacca Iran, Binder (Idf): Campagna esistenziale per eliminare minaccia nucleare

