Israele attacca Iran annuncio del ministro della Difesa

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele ha lanciato attacchi in Iran, in risposta all'annuncio del ministro della Difesa Israel Katz di uno stato di emergenza. L'aeronautica israeliana ha colpito obiettivi strategici, mentre fonti non ufficiali a Teheran parlano di esplosioni violente. La regione si avvia verso un possibile escalation, segnando un capitolo cruciale nelle dinamiche di potere e sicurezza internazionale.

L'aeronautica militare israeliana ha avviato una serie di attacchi in Iran dopo l'annuncio del ministro della Difesa Israel Katz che ha dichiarato lo stato di emergenza speciale in tutto lo stato di Israele. A Teheran fonti non ufficiali riferiscono di violente esplosioni.

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

MINISTERO ESTERI GERUSALEMME ACCUSA L'IRAN: "INCITA AD ATTACCHI CONTRO ISRAELE NEGLI USA" Il ministro degli Esteri israeliano ? ? | Gideon Saar ha condiviso sul suo profilo X un post del ministero che accusa l'Iran di incitare apertam - facebook.com Vai su Facebook

Netanyahu annuncia una dichiarazione speciale. A Gaza 47 i palestinesi uccisi oggi - Le forze israeliane bombardano di nuovo le tende degli sfollati nel sud di Gaza; Guerra, ultime notizie. Trump ad Abbas, lavorerò per fermare la guerra. Iran, risposta adeguata a Israele se proseguirà l’aggressione; Tv Israele: 'C'è accordo tregua in Libano'. Rabbino israeliano ucciso.

