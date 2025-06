Israele attacca Iran Aiea | Siti nucleari non vanno mai colpiti

L’attacco di Israele contro siti nucleari in Iran ha sollevato un’ondata di preoccupazione internazionale. Rafael Grossi, direttore dell’Aiea, ha sottolineato con fermezza che gli impianti nucleari devono rimanere inviolabili, evidenziando i rischi per persone e ambiente. In un contesto già complesso, questa escalation rischia di destabilizzare ulteriormente la regione, ponendo interrogativi sulla strada verso il rispetto delle normative internazionali e della pace duratura.

Il numero uno dell’Aiea si è detto profondamente preoccupato dopo l’attacco di Israele all’Iran. “Questo sviluppo è profondamente preoccupante. Ho ripetutamente affermato che gli impianti nucleari non devono mai essere attaccati, indipendentemente dal contesto o dalle circostanze, poiché ciò potrebbe danneggiare le persone e l’ambiente”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, parlando al Consiglio dei Governatori riunito a Vienna, dove ha sede l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Grossi, che ha esortato le parti in causa ad agire con moderazione, si è poi detto pronto a valutare di persona i danni agli impianti nucleari. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele attacca Iran, Aiea: “Siti nucleari non vanno mai colpiti”

In questa notizia si parla di: aiea - israele - iran - nucleari

Israele lancia attacco contro l'Iran: bombardati siti nucleari e Teheran | Netanyahu: "Colpito al cuore loro programma atomico" | Aiea: monitoriamo l'impianto di Natanz - In un'azione che scuote gli equilibri globali, Israele ha lanciato un attacco contro siti nucleari iraniani, colpendo il cuore del loro programma atomico.

Le immagini satellitari della MAXAR degli impianti nucleari iraniani fotografati prima dell'attacco israeliano. Nella notte tra il 12 e il 13 giugno Israele ha lanciato una serie di attacchi contro i siti nucleari iraniani, gli scienziati che lavorano al programma nuclear Vai su Facebook

Altri aggiornamenti dell'attacco di #Israele ai siti nucleari e militari dell'#Iran: - Il Comando del Fronte Interno dell'esercito israeliano afferma che i civili non hanno più bisogno di rimanere nei rifugi antiaerei. - La Radio dell'esercito israeliano: gli #Usa non sono Vai su X

Perché Israele ha attaccato l'Iran: il report Aiea sugli «accordi violati» sul nucleare e la soglia critica per arrivare alla bomba atomica; Guerra Medioriente, Israele attacca Iran: colpiti siti nucleari. Teheran lancia droni LIVE; Teheran non passa l’esame Aiea sul nucleare, Israele prepara l’attacco.

Perché Israele ha attaccato l'Iran: il report Aiea sugli «accordi violati» sul nucleare e la soglia critica per arrivare alla bomba atomica Segnala corriere.it: Giovedì l'agenzia Onu per il nucleare aveva ufficialmente comunicato che l'Iran ha violato le intese sull'arricchimento dell'uranio.