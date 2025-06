Israele attacca i siti nucleari e uccide i vertici militari Ondate di missili dall' Iran

La tensione tra Israele e Iran raggiunge un nuovo livelli di escalation, con un attacco senza precedenti che ha colpito duramente le fondamenta nucleari e militari iraniane. Questa operazione, più ampia e mirata rispetto ai precedenti raid, segna un punto di svolta nel conflitto regionale, lasciando aperte molte domande sul futuro della stabilità in Medio Oriente. La domanda che tutti si pongono è: quali saranno le conseguenze di questa escalation?

È l'attacco più grande di Israele all'Iran quello sferrato nella notte fra giovedì e venerdì e poi proseguito nel corso della giornata. Non dei singoli raid conclusi in un'unica tornata, come quelli di aprile e ottobre del 2024, che non avevano interessato siti nucleari. Stavolta è stato un attacco devastante al cuore delle strutture nucleari e militari, con aerei da guerra ma anche con droni introdotti clandestinamente nel Paese per colpire obiettivi strategici e uccidere generali e scienziati di alto rango. Israele l'ha presentato come un attacco necessario per scongiurare una minaccia imminente che Teheran potesse costruire bombe nucleari, anche se non è chiaro se Teheran - che sostiene che il suo programma nucleare abbia solo scopi civili - sia realmente vicina al raggiungimento di questo obiettivo.