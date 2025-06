Israele attacca ancora L’escalation che ridisegna il Medio Oriente

Israele attacca ancora, ridisegnando il volto del Medio Oriente in un quadro di tensione e strategia. L’offensiva del 13 giugno 2025, mirata ai siti nucleari e a figure chiave iraniane, non è un semplice episodio bellico ma parte di un disegno più ampio. Questa escalation, che coinvolge Gaza, Cisgiordania, Libano e ora Teheran, solleva interrogativi cruciali: qual è il vero obiettivo di Israele? Chi pensava che...

Roma, 13 giu – L’attacco del 13 giugno 202 5 ai siti nucleari, militari e a figure chiave dell’apparato strategico iraniano – incluso il capo di stato maggiore Mohammad Bagheri – non è soltanto un episodio bellico. Per Israele è l’ennesimo tassello di una strategia piĂą ampia, sistematica, che coinvolge Gaza, la Cisgiordania, il Libano e ora Teheran. Ma come va interpretata davvero questa escalation? Israele punta all’escalation. Chi pensava che Israele si sarebbe accontentato di radere al suolo Gaza ha clamorosamente frainteso il disegno in atto. Dopo aver colpito a piĂą riprese in Libano, Yemen, Siria e Iraq, Netanyahu ha dato il via a un attacco diretto contro l’Iran, colpendo con precisione chirurgica siti nucleari e figure chiave del complesso militare-scientifico di Teheran. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it