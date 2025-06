Israele agisce unilateralmente contro l' Iran Rubio | priorità protezione forze USA

In un contesto di crescente tensione mediorientale, le recenti azioni unilaterali di Israele contro l'Iran hanno suscitato preoccupazioni internazionali. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha chiarito che gli Stati Uniti non sono coinvolti negli attacchi, sottolineando come la priorità sia proteggere le forze americane nella regione. Questa delicatezza evidenzia la complessità di un mosaico geopolitico in cui ogni mossa può avere ripercussioni globali. La stabilità rimane un obiettivo imprescindibile.

"Israele ha intrapreso un'azione unilaterale contro l'Iran. Non siamo coinvolti in attacchi contro l'Iran e la nostra massima priorità è proteggere le forze americane nella regione". Lo ha scritto il segretario di Stato americano Marco Rubio in una nota. "Israele ci ha comunicato di ritenere che questa azione è necessaria per la propria autodifesa. Il Presidente Trump e l'Amministrazione hanno adottato tutte le misure necessarie per proteggere le nostre forze e rimanere in stretto contatto con i nostri partner regionali. Voglio essere chiaro: l'Iran non dovrebbe prendere di mira gli interessi o il personale statunitense". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele agisce unilateralmente contro l'Iran, Rubio: prioritĂ protezione forze USA

