ISOLA DEI FAMOSI | IL SUPER CACHET DI ADINOLFI E QUANTO PRENDONO GLI ALTRI NAUFRAGHI

Mentre gli ascolti dell’Isola dei Famosi sembrano calare, i cachet dei naufraghi restano un argomento scottante. Tra i più pagati spicca Mario Adinolfi, con un super compenso di 15.000 euro a settimana, seguito da Patrizia Rossetti e Loredana Cannata. Queste cifre rivelano un mondo a parte, dove il prestigio e la notorietà si riflettono nei numeri. Ma quanto davvero vale il prezzo della popolarità in un reality così competitivo?

Se gli ascolti dell'Isola dei Famosi colano a picco, non si può dire lo stesso dei cachet. Il compenso di Mario Adinolfi è un super cachet ma c'è anche chi prende molto poco. A svelare le cifre ci pensa il settimanale Oggi. Adinolfi percepirebbe 15.000 euro a settimana. La seconda naufraga più pagata del reality condotto da Veronica Gentili è Patrizia Rossetti con 12.000 euro ogni sette giorni di permanenza. Completa il podio Loredana Cannata con 8.000 euro settimanali. Nell'Isola 2024 il vincitore Marco Mazzoli prendeva "solo" 6.000 a settimana. Le cifre cambiano molto per i non famosi e i tanti abbandoni sembrano dire: chi me lo fa fare? Quanto ho guadagnato? 6 mila euro a settimana e rimanendo le dieci settimane del programma ho guadagnato la cifra massima.

