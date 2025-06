Isa e Concordato preventivo | aggiornati i software di compilazione e controllo

Scopri le ultime novità sui software Isa e concordato preventivo, aggiornati con le innovazioni del decreto correttivo biennale. È fondamentale restare al passo con le modifiche normative per garantire precisione e conformità nella compilazione e nel controllo dei dati. Ricorda che queste revisioni non influenzano gli Isa già calcolati e trasmessi, offrendo sicurezza e affidabilità nel processo di analisi. Conoscere le novità ti permette di affrontare con maggiore serenità ogni fase di gestione fiscale.

A monte delle modifiche, le novità introdotte dal decreto correttivo del Concordato preventivo biennale. La rivisitazione delle applicazioni non produce effetti sugli Isa già calcolati e trasmessi. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

