Ironheart | Secondo Dominique Thorne ci sono cattive notizie per il futuro della serie MCU

Dominique Thorne, interprete di Riri Williams/Ironheart nel Marvel Cinematic Universe, ha recentemente condiviso le sue speranze e preoccupazioni sul futuro del suo personaggio. Con la serie Ironheart in arrivo su Disney+ il 24 giugno 2025, i fan si chiedono quali sorprese e sfide attendano Riri. Oltre le aspettative: cosa riserva il futuro per Ironheart nel vasto mondo Marvel? Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni e le prospettive di questa giovane eroina.

Dominique Thorne, l’attrice che interpreta Riri WilliamsIronheart nel Marvel Cinematic Universe (MCU), ha recentemente condiviso le sue speranze e le incertezze riguardo al futuro del suo personaggio dopo il debutto della serie Ironheart su Disney+. La serie, prevista per il 24 giugno 2025, vedrà Riri protagonista dopo il suo debutto in Black Panther: Wakanda Forever del 2022. Oltre le Aspettative: Cosa Riserva il Futuro per Riri?. Intervistata da The Direct in vista dell’uscita di Ironheart, Thorne ha accennato alla potenziale evoluzione di Riri, suggerendo che la serie esplorerà nuove dimensioni per il personaggio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it