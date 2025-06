Ironheart avrà una seconda stagione? Dominique Thorne rivela cosa sa sul futuro

Ironheart, l’attesa serie Marvel che ha catturato i cuori dei fan, sta per tornare con una seconda stagione ricca di sorprese! Dominique Thorne, protagonista e attrice principale, rivela alcune anticipazioni sul futuro della protagonista e sulla direzione della storia. Dopo un lungo stop, la serie tornerà su Disney+ tra meno di due settimane, lasciando gli spettatori ansiosi di scoprire cosa riserva il nuovo capitolo. Questo significa che il viaggio di Ironheart è destinato a continuare, sorprendendo ancora una volta tutti gli appassionati.

La produzione di Ironheart ha terminato alla fine del 2022, il che significa che la serie è rimasta in sospeso per quasi tre anni. Questo potrebbe indicare problemi con la serie o che i Marvel Studios si stiano prendendo il tempo necessario per perfezionare gli effetti visivi. In ogni caso, la serie arriverà su Disney+ tra meno di due settimane. Questo significa che presto scopriremo che tipo di impatto avrà la storia di Riri Williams sull’MCU in generale (le speculazioni sul tanto atteso debutto di Mefistofele continuano a dilagare online). 🔗 Leggi su Cinefilos.it