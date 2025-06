Iron Dome il sistema di difesa israeliano bucato dai missili balistici iraniani | cos' è e come funziona

Tel Aviv si trova sotto un attacco senza precedenti: l’Iron Dome, il sistema di difesa iconico di Israele, ha intercettato tra cinque e sette missili balistici iraniani. Ma come funziona questa sorprendente tecnologia? Scopriamo insieme i dettagli di un'innovazione che continua a difendere la sicurezza di uno dei paesi più esposti del Medio Oriente.

Tel Aviv è sotto attacco. Nella serata del 13 giugno, l?Iron Dome israeliano ha intercettato da cinque a sette missili lanciati dall?Iran nell?area metropolitana di.

