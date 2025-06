Iraq denuncia Israele all' ONU per violazione dello spazio aereo e attacchi contro l' Iran

L'Iraq ha portato alla luce una questione di estrema importanza, denunciando all'ONU le presunte violazioni dello spazio aereo da parte di Israele e gli attacchi contro l'Iran. Un atto che rischia di intensificare le tensioni nella regione e mettere sotto pressione il Consiglio di Sicurezza. È ora di capire quali saranno le mosse diplomatiche che potranno contribuire a mantenere la stabilità e il rispetto reciproco tra le nazioni coinvolte.

L'Iraq ha presentato un reclamo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, condannando la " violazione " del suo spazio aereo da parte di Israele e "il suo utilizzo per compiere attacchi militari" contro l' Iran. "Queste pratiche costituiscono una flagrante violazione della sovranità irachena ", si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri a Baghdad, che invita "il Consiglio di Sicurezza ad assumersi le proprie responsabilità " e ad agire per "impedire il ripetersi di tali violazioni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iraq denuncia Israele all'ONU per violazione dello spazio aereo e attacchi contro l'Iran

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che Israele ha colpito "il cuore del programma di arricchimento nucleare dell'Iran e i suoi sforzi per sviluppare un'arma nucleare". Ha aggiunto che l'attacco ha preso di mira l'impianto principale di

