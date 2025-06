Iran Zampini Camcom Italia-Iran | Attacco aumenta difficoltà imprese italiane Roma può avere ruolo mediazione

In un contesto di crescente tensione tra Iran e il mondo, le imprese italiane si trovano a fronteggiare sfide sempre più complesse. L'auspicio di una rapida risoluzione mira a proteggere la popolazione civile, ma le difficoltà economiche restano, minando le opportunità di crescita e collaborazione. È qui che la mediazione può fare la differenza, facilitando il dialogo e il rilancio delle relazioni commerciali. La sfida ora è trovare strumenti efficaci per sostenere le imprese italiane in questa delicata fase.

(Adnkronos) – "L'augurio è quello di una risoluzione in tempi rapidi della situazione di tensione che si è creata, innanzitutto per la popolazione civile. È chiaro poi che questo aumenta la difficoltà delle imprese italiane che operano nell'area, nel momento in cui, in seguito alle tensioni determinate dall'allarme dazi Usa, avrebbero bisogno di sbocchi commerciali .

