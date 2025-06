Iran | Ucei nostre comunità in massima allerta al fianco di Israele

In un momento di crescente tensione internazionale, le comunità italiane si stringono attorno a Israele, monitorando con attenzione gli sviluppi tra Iran e il territorio israeliano. La solidarietà e la collaborazione con le forze dell’ordine sono fondamentali per garantire sicurezza e coesione. In questo scenario complesso, ribadiamo con fermezza l’impegno delle nostre comunità a sostenere i valori di pace e di difesa dei diritti. La nostra vicinanza rimane incrollabile.

Milano, 13 giu. (LaPresse) – "Seguiamo con la massima attenzione gli sviluppi dell'attacco notturno israeliano alla minaccia nucleare iraniana e l'impatto della ritorsione iraniana su Israele e la sua popolazione. Anche nelle nostre Comunità massima allerta di raccordo con le forze dell'ordine a cui ribadiamo il nostro profondo apprezzamento. Le Comunità ebraiche italiane sono – come ogni giorno – al fianco di Israele, per ribadire l'assoluto diritto dello Stato ebraico a difendere la sua esistenza e ricordando che la pericolosità dell'Iran va ben oltre i confini di Israele ed è fonte di grave destabilizzazione della democrazia anche in Europa.

