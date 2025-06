Iran Trump conferma le indiscrezioni | Eravamo informati sui piani di Israele

Le tensioni tra Iran, Israele e gli Stati Uniti sono esplose in un crescendo di anticipazioni e retroscena sorprendenti. Mentre il Wall Street Journal rivelava di un possibile attacco già domenica, Trump cercava di rassicurare: "Accordo con Israele è vicino, Iran non attacchi". Tuttavia, Israele ha deciso di agire, smentendo ogni previsione e scuotendo gli equilibri internazionali. Quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda?

Il Wall Street Journal, citando un funzionario della Casa Bianca, aveva riferito che un attacco sarebbe potuto avvenire gi√† domenica, a meno che l'Iran non avesse accettato di interrompere la produzione di materiale fissile. Israele per√≤ ha sbaragliato ogni aspettativa e ha deciso di passare all'azione, proprio dopo poche ore che il Presidente Usa, Donald Trump ha cercato di rassicurare sui fatti: "Accordo con Israele √® vicino Iran non attacchi". 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Iran, Trump conferma le indiscrezioni: ‚ÄúEravamo informati sui piani di Israele‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: iran - israele - trump - conferma

Trump pronto a ¬ętradire¬Ľ Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

#tagada Goffredo Buccini (Corriere della Sera) sul rischio attacco di Israele in Iran: ‚ÄúScenario che conferma ancora una volta l‚Äôinefficacia totale di Trump negli scenari internazionali. Impensabile un accordo sul nucleare‚ÄĚ. Vai su X

MEDIO ORIENTE | Israele sequestra la nave degli aiuti, fermata Greta Thunberg. Con lei 11 attivisti. Colloquio Netanyahu-Trump su tregua e Iran #ANSA Vai su Facebook

Israele-Iran, news sull'attacco in diretta: Idf: Non è un'operazione, siamo in guerra. Trump: Raid eccellente, ce ne saranno altri; Trump: eravamo a conoscenza dell'attacco di Israele all'Iran, ma gli Stati Uniti non sono intervenuti; Attacco di Israele in Iran, paura di una guerra nucleare: sale la tensione tra i due Paesi.

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari e militari: 78 morti Si legge su ilroma.net: Teheran risponde con almeno 100 droni e avverte: «È una dichiarazione di guerra».