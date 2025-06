Iran | Trump attacco Israele eccellente ne arriveranno altri

In un quadro internazionale sempre più turbolento, le parole di Donald Trump sulle recenti azioni militari contro l’Iran riaccendono i riflettori sulla tensione tra le potenze. L’ex presidente americano ha descritto l’attacco israeliano come “eccellente”, annunciando ulteriori sviluppi. Mentre il mondo osserva con apprensione, le prossime mosse potrebbero ridefinire gli equilibri geopolitici e accendere nuovi focolai di crisi. La situazione rimane in costante evoluzione, e l’incertezza domina la scena globale.

Roma, 13 giu. (LaPresse) – Il presidente Usa Donald Trump, parlando al telefono con ABC News ha affermato che l’attacco di Israele all’Iran è stato “eccellente”. “Abbiamo dato loro una possibilità e non l’hanno colta. Sono stati colpiti duramente, molto duramente. Sono stati colpiti nel modo più duro possibile. E c’è dell’altro in arrivo. Molto altro ancora”, ha affermato secondo quanto riporta l’emittente sul suo sito. Alla domanda se gli Stati Uniti abbiano partecipato in qualche modo all’attacco, Trump ha risposto: “Non voglio commentare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Trump, attacco Israele eccellente, ne arriveranno altri

In questa notizia si parla di: trump - attacco - iran - israele

Cannes, DiCaprio consegna Palma d’Oro a De Niro: attacco a Trump dal palco - Durante la cerimonia di apertura del 78esimo Festival di Cannes, Leonardo DiCaprio ha consegnato la Palma d’oro onoraria a Robert De Niro, celebrando il suo straordinario impatto sul mondo della recitazione.

Dopo l’attacco sferrato da Israele all’Iran, il presidente Trump convoca il Consiglio di sicurezza. Washington prende le distanze dall'offensiva di Tel Aviv La corrispondente Laura Pepe Vai su X

Attacco a sorpresa nella notte: #Israele colpisce l’#Iran. Esplosioni su Teheran, almeno 5 morti. #Trump: “L'#IDF mi aveva avvisato”. Cresce la tensione internazionale, l’Iran promette vendetta. Tutti i dettagli Vai su Facebook

Trump contro l'Iran dopo l'attacco di Israele: «Vi avevo avvertiti, fate l'accordo o sarete distrutti». La Russia: «L'Occidente è complice»; Attacco israeliano, l’esperto: “L’Iran è molto debole militarmente”; Iran, altolà di Trump a Israele: Siamo vicini ad accordo, non voglio che attacchi.

Trump, attacco Israele eccellente, ce ne saranno altri Lo riporta ansa.it: L'attacco di Israele all'Iran è stato "eccellente.