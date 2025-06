Iran | Teheran chiede riunione emergenza consiglio sicurezza Onu

In un momento di tensione crescente nel Medio Oriente, Teheran richiede con urgenza una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell’ONU, denunciando l’attacco di Israele come un’escalation critica. La richiesta, avanzata dall’ambasciatore iraniano a New York, sottolinea l’importanza di un intervento internazionale rapido per prevenire una crisi ancora più grave. La comunità mondiale attende ora una risposta decisa per stabilizzare la regione e preservare la pace globale.

Roma, 13 giu. (LaPresse) – L'ambasciatore e rappresentante permanente della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite a New York ha inviato una lettera urgente chiedendo al Consiglio di sicurezza una "riunione di emergenza" dopo l'attacco di Israele all'Iran. Ne dà notizia l'agenzia iraniana Irna.

