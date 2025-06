Iran Tajani | nessun italiano coinvolto

Non ci sono italiani coinvolti nelle recenti tensioni tra Iran e Israele, rassicura il ministro degli Esteri Tajani. Mentre esplosioni scuotono il Paese e la situazione si fa incandescente, la premier Meloni monitora attentamente gli sviluppi, convocando una riunione strategica con i principali attori nazionali. È fondamentale rimanere aggiornati su come si evolve questa delicata crisi internazionale.

9.30 "Non ci sono stati problemi per i nostri concittadini, né in Iran né in Israele. Ci sono state esplosioni anche presso la residenza dell'ambasciatrice" in Iran, dice il ministro degli Esteri, Tajani. La premier Meloni segue con "la massima attenzione" l'evolversi della crisi in Iran, e ha convocato per il pomeriggio di oggi una riunione in videoconferenza con i ministri maggiormente coinvolti e i vertici dell'intelligence nazionale. E' quanto riferisce Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Iran, Tajani: non ci sono segnali attacco imminente di Israele - In un contesto di crescente tensione mediorientale, le parole del ministro Tajani portano un sospiro di sollievo.

Colloqui Usa-Iran, a Roma progressi ma nessun accordo. Tajani: "Tutti devono fare uno sforzo, a cominciare da Teheran"

La Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato che Israele subirà una "severa punizione" per l'attacco sferrato al Paese. Khamenei ha rilasciato una dichiarazione, diffusa dall'agenzia di stampa statale Irna, confermando che alti ufficiali mili

