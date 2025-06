Iran Tajani | mi auguro che la reazione sia proporzionata

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, esprime preoccupazione per gli attacchi mirati contro il programma nucleare iraniano, sottolineando l'importanza di evitare un’escalation. Dopo aver discusso con i colleghi di Israele, Oman e Iran, invita tutte le parti a mantenere la calma e reagire in modo proporzionato. La speranza è che la tensione si riduca, favorendo la stabilità nella regione e oltre.

Genova, 13 giu. (askanews) - "Sono stati attacchi mirati che puntavano a colpire la produzione dell'atomica nucleare iraniana. Ho parlato a lungo con i ministri degli Esteri di Israele, dell'Oman e dell'Iran e ho chiesto a tutti quanti di evitare una escalation. Mi auguro che anche l'Iran abbia una reazione proprozionata". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani intervenendo in video collegamento al 54esimo convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo, in provincia di Genova. "L'Iran minaccia reazioni durissime mentre Israele mi pare orientato a continuare a colpire laddove ci si stava avvicinando alla realizzazione dell'arma atomica; Israele ricorda le parole di alcuni fondamentalisti dell'Iran che dicevano 'Israele deve sparire dalla carta geografica'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, Tajani: mi auguro che la reazione sia proporzionata

