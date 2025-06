Iran Tajani Appello per vera de-escalation

In un momento di tensioni crescenti, il ministro degli Esteri Antonio Tajani fa appello a una de-escalation vera e responsabile tra le parti coinvolte. Con parole ferme e tese al dialogo, invita tutte le nazioni a mantenere comportamenti proporzionati e riflessivi, affinchÊ si possa evitare un'escalation che rischia di coinvolgere l'intera regione. È ora di mettere da parte le ostilità e favorire un cammino di pace e dialogo.

ROMA (ITALPRESS) – “Ho lanciato un appello affinchĂŠ ci sia una vera e propria de-escalation. Israele continuerĂ a colpire ma con attacchi veramente mirati. Ho chiesto all’Iran di avere una reazione proporzionata agli attacchi subiti”. CosĂŹ al Tg1 il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “E’ in corso un’altra controffensiva iraniana con lancio di missili. Questo però deve essere veramente un momento in cui prevale la riflessione e si inizia la fase del dialogo diplomatico per raggiungere un accordo sul nucleare – ha aggiunto -. E’ il vero grande problema che preoccupa Israele. La bomba atomica che possa distruggere quel Paese, cosĂŹ come hanno detto in passato alcuni leader iraniani, che bisogna cancellare Israele dalla carta geografica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: iran - tajani - appello - vera

Iran, Tajani: non ci sono segnali attacco imminente di Israele - In un contesto di crescente tensione mediorientale, le parole del ministro Tajani portano un sospiro di sollievo.

MEDIO ORIENTE | L'esercito israeliano ha lanciato un'altra ondata di attacchi in Iran. Secondo quanto si apprende da fonti militari, l'aeronautica ha distrutto l'aeroporto di Tabriz, in Iran nord-occidentale. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/06/1 Vai su Facebook

Iran, Tajani Appello per vera de-escalation; Iran, Tajani Appello per vera de - escalation; Iran, attacco contro israele con 150 missili balistici: esplosioni a Gerusalemme e Tel Aviv. Media: ÂŤUsa coinv.

Iran, Tajani “Appello per vera de-escalation” - ROMA (ITALPRESS) – “Ho lanciato un appello affinché ci sia una vera e propria ... Si legge su lanuovasardegna.it

Tajani in Farnesina al telefono con l’ambasciatrice in Iran: “Unità di crisi per seguire la situazione in Iran” - Il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, "segue la situazione da Unità di Crisi a seguito dell’attacco israeliano". Secondo dire.it

Attacco Israele in Iran, Tajani: “Situazione italiani sotto controllo” - Dopo l'attacco massiccio di Israele sull'Iran della notte tra giovedì e venerdì, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha tenuto nelle prime ore del ... Lo riporta msn.com