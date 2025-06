Iran | Tajani a riunione Unità di crisi Farnesina per italiani nella regione

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si riunisce con l’Unità di Crisi della Farnesina per affrontare le sfide e le emergenze dei cittadini italiani nel Golfo, area attualmente sotto stretta attenzione. La Farnesina ha intensificato gli avvertimenti riguardo ai viaggi non indispensabili e si impegna a garantire la sicurezza dei nostri connazionali all’estero. In un contesto complesso, la priorità è tutelare la vita e gli interessi degli italiani in regioni ad alto rischio, come quella iraniana.

Roma, 13 giu. (LaPresse) – Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani sta tenendo una prima riunione all’Unita di crisi della Farnesina dedicata alle condizioni dei cittadini italiani nella regione del Golfo. La Farnesina sconsiglia i viaggi non necessari nella regione e ha inviato avvertimenti ai cittadini italiani registrati in Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Tajani a riunione Unità di crisi Farnesina per italiani nella regione

In questa notizia si parla di: italiani - farnesina - regione - iran

Libia, Farnesina agli italiani:prudenza - La Farnesina raccomanda agli italiani di esercitare massima prudenza in Libia, dopo i recenti e violenti scontri a Tripoli tra esercito regolare e milizie armate.

Iran: Tajani a riunione Unità di crisi Farnesina per italiani nella regione - LaPresse; Iran, riunione di Tajani su italiani nel Golfo. Evitare viaggi; Israele attacca l'Iran, bombe su siti e scienziati atomici. Rubio: Gli Usa non sono coinvolti - Trump: Sono stato avvisato in anticipo dei raid di Israele.

Iran: Tajani a riunione Unità di crisi Farnesina per italiani nella regione Da lapresse.it: Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani sta tenendo una prima riunione all'Unita di crisi della Farnesina dedicata alle ...