Iran | Rutte non siamo vicini a guerra mondiale o nucleare

In un contesto di tensioni internazionali crescenti, le parole di Mark Rutte offrono una rassicurante prospettiva: non siamo vicini a una guerra mondiale o nucleare, nonostante le recenti escalation tra Israele e Iran. La diplomazia e la calma restano fondamentali per evitare un conflitto su scala globale. Tuttavia, è fondamentale rimanere vigili e informati sugli sviluppi di questa delicata crisi internazionale.

Roma, 13 giu. (LaPresse) – Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, rispondendo alla domanda di una giornalista nel corso di un punto stampa a Stoccolma ha affermato che “non siamo vicini” a una guerra mondiale o nucleare, dopo l’attacco di Israele in Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Rutte, non siamo vicini a guerra mondiale o nucleare

