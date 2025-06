Iran Rutte | Cruciale per alleati Israele impegno per de-escalation

In un contesto di tensioni crescenti e scontri in Medio Oriente, il Segretario generale della NATO, Mark Rutte, sottolinea l'importanza cruciale di un impegno condiviso per la de-escalation tra alleati, con particolare attenzione ai crescenti attacchi di Israele in Iran. La stabilità regionale dipende da un dialogo responsabile e da sforzi concertati, affinché si possa evitare un’escalation che metterebbe a rischio la pace mondiale. È fondamentale che tutti facciano la loro parte per...

Stoccolma, 13 giu. (askanews) - Il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha dichiarato che è "cruciale" per gli alleati di Israele impegnarsi per allentare la tensione, dopo che Israele ha colpito decine di obiettivi in Iran, inclusi siti nucleari e militari di Teheran. "Penso che ora sia cruciale per molti alleati, compresi gli Stati Uniti, impegnarsi, mentre parliamo, per la de-escalation. So che lo stanno facendo e credo che sia ora la priorità assoluta", ha dichiarato Rutte ai giornalisti in una conferenza stampa a Stoccolma, sottolineando che si è trattato di un'azione "unilaterale" da parte di Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, Rutte: Cruciale per alleati Israele impegno per de-escalation

In questa notizia si parla di: rutte - cruciale - alleati - israele

Nato, Rutte: siamo in un momento cruciale per la nostra difesa - Siamo in un’epoca in cui la sicurezza globale è più fragile che mai. Mark Rutte, Segretario generale della NATO, ha sottolineato l'urgenza di potenziare le nostre difese.

Iran, Rutte: Cruciale per alleati Israele impegno per de-escalation; Iran, Rutte: Cruciale per alleati Israele impegno per de-escalation; Al museo sfonda la sedia Van Gogh, il video clamoroso di Palazzo Maffei.

Rutte: 'La priorità assoluta è ridurre l'escalation in Iran'. Cina: 'Fortemente preoccupati' Lo riporta ansa.it: "E' ovvio che la situazione è in rapida evoluzione.