Iran | restrizioni a internet dopo gli attacchi di Israele

In risposta agli attacchi di Israele, l'Iran ha imposto restrizioni temporanee a Internet, citando condizioni particolari nel Paese. Il Ministero delle Comunicazioni ha assicurato che queste misure saranno revocate appena la situazione si sarĂ stabilizzata. Una decisione che evidenzia le tensioni crescenti e le implicazioni sulla libertĂ di comunicazione e informazione nel contesto geopolitico attuale. Rimani aggiornato per scoprire come evolveranno gli sviluppi in questa delicata crisi.

Il ministero delle Comunicazioni iraniano ha dichiarato che "a causa delle condizioni particolari nel Paese e delle misure adottate dalle autoritĂ competenti, sono state imposte restrizioni a Internet", nel contesto degli attacchi da parte di Israele contro varie localitĂ in Iran. "Tali restrizioni saranno revocate non appena la situazione si sarĂ normalizzata", ha aggiunto il ministero in una nota, come riferisce Isna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran: restrizioni a internet dopo gli attacchi di Israele

