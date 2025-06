Iran quale sarà la risposta all' attacco? Vertice a Teheran rischio guerra regionale Israele chiude lo spazio aereo

L’attacco israeliano a obiettivi strategici in Iran ha scatenato una corsa contro il tempo, con Teheran che si prepara a rispondere e la regione sul filo del rasoio. La prospettiva di una guerra regionale si fa più concreta, mentre Israele chiude lo spazio aereo e le tensioni salgono alle stelle. In un clima di incertezza, gli sviluppi futuri potrebbero cambiare gli equilibri di tutta la zona. La situazione resta critica e incerta, richiedendo attenzione globale.

Dopo l'attacco aereo israeliano contro obiettivi strategici in Iran, la Repubblica Islamica si prepara a una possibile risposta militare su larga scala. La situazione evolve di ora in ora e i.

A Israele non basta la distruzione della Striscia, è pronto anche l'attacco all'Iran Michele Giorgio Il Manifesto 22.05.2025 Non è chiaro se sia stata presa una decisione definitiva, eppure va considerata molto seriamente la rivelazione che funzionari statunitensi

