Iran proseguono i raid israeliani colpito e distrutto dai bombardamenti l’aeroporto di Tabriz nel nord-ovest del Paese - VIDEO

L’onda di raid israeliani in Iran continua a scuotere la regione, con l’attacco all’aeroporto di Tabriz che ha devastato infrastrutture vitali e seminato il panico tra la popolazione. Le Forze di Difesa israeliane confermano l’operazione, mentre le ripercussioni si fanno sentire in tutto il Nord Ovest del paese. In un contesto di tensioni crescenti, il conflitto si fa sempre più difficile da contenere, lasciando il mondo in attesa di ulteriori sviluppi.

Il bombardamento sull'aeroporto ha causato il panico tra la popolazione locale e bloccato ogni attività aerea nella regione. Le Forze di Difesa israeliane (IDF) confermano l'operazione Prosegue senza sosta l'ondata di raid israeliani in territorio iraniano.

