Iran Pezeshkian | Israele si pentirà di questa crudele aggressione

In un momento di tensione crescente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian lancia un messaggio chiaro: l'Iran rimane unito e pronto a rispondere con decisione agli attacchi israeliani. La sua promessa di una risposta legittima e risoluta fa tremare le basi della crisi, mentre il mondo osserva attentamente. La comunicazione del leader iraniano evidenzia come il conflitto possa ancora evolversi, lasciando aperta la strada a sviluppi imprevedibili.

Milano, 13 giu. (askanews) - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha invitato il popolo iraniano a rimanere unito dopo gli attacchi israeliani iniziati questa notte, affermando che il Paese avrebbe risposto con decisione a quella che ha definito una "crudele aggressione". "La risposta legittima e risoluta dell'Iran far√† pentire il nemico della sua azione insensata", ha dichiarato il presidente iraniano. "Il popolo iraniano e i funzionari statali non rimarranno mai in silenzio di fronte a questa crudele aggressione", ha aggiunto Pezeshkian. Il presidente ha esortato gli iraniani a "fidarsi delle autorit√† statali e a non lasciarsi trascinare nella guerra psicologica che stanno conducendo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Iran, Pezeshkian: Israele si pentir√† di questa crudele aggressione

In questa notizia si parla di: pezeshkian - crudele - aggressione - iran

Iran, Pezeshkian: Israele si pentirà di questa crudele aggressione; Iran, Pezeshkian: Israele si pentirà di questa crudele aggressione; Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari e militari: 78 morti.

Iran, Pezeshkian: Israele si pentirà di questa crudele aggressione Come scrive askanews.it: statali non rimarranno mai in silenzio di fronte a questa crudele aggressione‚ÄĚ, ha aggiunto Pezeshkian.