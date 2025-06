Iran | padre Faltas situazione terribile in Terra Santa c’è paura per reazione

In un contesto di crescente tensione nel Medio Oriente, la calma apparente di Gerusalemme nasconde un'instabilità profonda e preoccupante. Padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, descrive una situazione "terribile", con città vuote e paure diffuse, mentre il timore di una reazione iraniana si fa sempre più palpabile. La fragile pace in questa regione, fulcro delle religioni e delle storie più antiche, si trova ora al limite: cosa riserverà il futuro?

Roma, 13 giu. (LaPresse) – “C’è una situazione terribile. Il Paese è fermo e tutti hanno paura della reazione dell’Iran”. Lo dice a LaPresse padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, commentando la tensione in Medioriente dopo gli attacchi di Israele all’Iran. Padre Faltas sottolinea di non aver “mai visto la città vuota e così ferma come adesso”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: padre Faltas, situazione terribile, in Terra Santa c’è paura per reazione

