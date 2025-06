Iran | Nyt capo Forza Quds ucciso in raid israeliano

Un colpo significativo scuote le tensioni in Medio Oriente: il comandante della Forza Quds, Esmail Qaani, ucciso in un raid israeliano, rischia di alterare gli equilibri regionali. La notizia, rilanciata dal New York Times, apre a nuovi scenari di instabilità e confronti diplomatici. La regione si trova ora al centro di un delicato gioco di potere, con possibili ripercussioni internazionali che richiedono attenzione e riflessione.

Torino, 13 giu. (LaPresse) – Il comandante della Forza Quds, l’unità d’élite delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, il generale Esmail Qaani, è stato ucciso nei raid israeliani in corso contro l’Iran. Lo riporta il New York Times, citando iraniane anonime. Qaani era responsabile delle milizie alleate dell’Iran nella regione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Nyt, capo Forza Quds ucciso in raid israeliano

