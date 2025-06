Iran | Non ci saranno limiti alla nostra risposta a Israele Ecco quali sono tutti i siti colpiti

Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano, con l'Iran che dichiara di non avere limiti nella propria risposta agli attacchi dell'IDF. La rappresaglia promette di essere dura e senza precedenti, coinvolgendo numerosi siti colpiti in questa escalation di conflitto. È un momento cruciale che potrebbe definire il futuro della regione. Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa escalation senza precedenti.

Le forze armate iraniane hanno avvertito che non hanno «limiti» nella loro risposta a Israele dopo gli attacchi dell'Idf su diverse città, tra cui la capitale Teheran. «Ora che il regime terroristico che occupa Al-Quds ha oltrepassato ogni linea rossa. (non ci sono) limiti nella risposta a questo crimine», ha dichiarato lo Stato maggiore delle forze armate della Repubblica islamica in una.

