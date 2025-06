Iran | Netanyahu attacco doveva essere ad aprile poi rimandato

Il mondo intero ha seguito con trepidazione gli sviluppi di una delle tensioni più delicate degli ultimi tempi: l’attacco atteso all’Iran, originariamente programmato per aprile 2025, è stato rimandato a causa di imprevisti e complesse valutazioni strategiche. Netanyahu ha confermato la decisione in un videomessaggio, sottolineando come ogni mossa sia stata ponderata con attenzione da parte delle forze israeliane. Ma quali sono le implicazioni di questa attesa?

Milano, 13 giu. (LaPresse) – La data iniziale che era stata fissata per l’attacco all’Iran era la fine di aprile del 2025, ma “per vari motivi non è stato possibile rispettare esattamente tale data, che era stata stabilita su raccomandazione dell’Idf, previa consultazione con il capo di Stato maggiore e il ministro della Difesa”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un videomessaggio in cui ha parlato dell’attacco sferrato contro l’Iran. Netanyahu non ha precisato quali siano le ragioni del rinvio. Il Times of Israel scrive che un motivo potrebbe essere stato l’annuncio fatto ad aprile dal presidente Usa Donald Trump di voler avviare colloqui diretti con l’Iran sul suo programma nucleare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Netanyahu, attacco doveva essere ad aprile, poi rimandato

