Iran | Mosca attacco israeliano è categoricamente inaccettabile

Roma, 13 giu. (LaPresse) – Il ministero degli Esteri russo ha “condannato fermamente” l’attacco di Israele all’Iran. “Gli attacchi militari non provocati contro uno Stato membro sovrano delle Nazioni Unite, i suoi cittadini, le città pacifiche, le infrastrutture per l’energia nucleare sono categoricamente inaccettabili”, ha dichiarato il ministero, citato dalla Tass. “La comunità internazionale non può permettersi di essere indifferente a tali atrocità che distruggono la pace e danneggiano la sicurezza regionale e internazionale”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it