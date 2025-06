Iran minaccia risposta a Israele | Pezeshkian avverte il nemico

L’ombra di un conflitto si allunga sulla regione, con l’Iran che avverte: “La nostra risposta sarà legittima e potente”. Masoud Pezeshkian, presidente iraniano, mette in guarda Israele, invitando il popolo a non lasciarsi ingannare dalle provocazioni e promettendo che il paese non resterà in silenzio di fronte a ciò che considera un crimine. La tensione cresce, e il mondo osserva attentamente gli sviluppi di questa delicata escalation.

"La risposta legittima e potente dell'Iran farà pentire il nemico della sua azione sconsiderata". Lo ha affermato il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, commentando gli attacchi di Israele contro l' Iran. "Il popolo dovrebbe evitare di dare peso alle voci che circolano nella guerra psicologica del nemico. Il popolo iraniano e i funzionari del Paese non rimarranno in silenzio di fronte a questo crimine", ha aggiunto Pezeshkian in un discorso alla nazione, come riferisce Isna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran minaccia risposta a Israele: Pezeshkian avverte il nemico

In questa notizia si parla di: iran - pezeshkian - nemico - risposta

Nucleare Iran, Pezeshkian a Trump: “Negoziamo ma non temiamo minacce” - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che l'Iran proseguirà i negoziati con gli Stati Uniti riguardo al programma nucleare, senza timore delle minacce da parte americana.

NUCLEARE USA-IRAN, NUOVO ROUND A ROMA: KHAMENEI PUNTA A QUELLO “CIVILE”, WASHINGTON APRE UNO SPIRAGLIO? Witkoff aveva annunciato che non avrebbe accettato nemmeno un arricchimento all’1%. Il ministro degli Esteri di Teheran h Vai su Facebook

La risposta dell'Iran: Faremo pentire Israele dell'attacco. E a Teheran monta la rabbia; Israele attacca l'Iran, Teheran: «È una dichiarazione di guerra, se ne pentiranno». Nuova ondata di raid, dist; Russia-Iran: Putin e Pezeshkian hanno firmato il trattato di partenariato strategico - Mosca: Attacco di droni ucraini, sito industriale Lyudinovo in fiamme.

Iran, 'nostra risposta farà pentire Israele dell'attacco' Riporta giornaledibrescia.it: "La risposta legittima e potente dell'Iran farà pentire il nemico della sua azione sconsiderata".