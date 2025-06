Iran | Meloni sente Netanyahu no arma nucleare a Teheran sostenere sforzo Usa

In un mondo in costante tensione, le parole di Meloni e Netanyahu risuonano come un appello unanime alla stabilità globale. La presidente italiana ha espresso il sostegno deciso agli sforzi americani nel prevenire che Teheran ottenga l'arma nucleare, sottolineando l'importanza di una strategia condivisa per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Un messaggio che rafforza la collaborazione tra alleati in un momento cruciale per il Medio Oriente e non solo.

Roma, 13 giu. (LaPresse) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una conversazione con il primo ministro dello Stato d’Israele, Benjamin Netanyahu. Nel corso del colloquio – secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi – la presidente del Consiglio ha condiviso la necessità di assicurare che l’Iran non possa in alcun caso dotarsi dell’arma nucleare, auspicando al contempo che gli sforzi condotti dagli Stati Uniti per giungere ad un accordo possano ancora avere successo. La presidente Meloni ha infine ancora una volta ribadito l’urgenza di garantire l’accesso dell’assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Meloni sente Netanyahu, no arma nucleare a Teheran, sostenere sforzo Usa

