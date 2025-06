Iran | media Teheran 78 morti e 329 feriti in attacco Israele

Un violento attacco israeliano in Iran ha scosso la provincia di Teheran, causando almeno 78 vittime e oltre 300 feriti. La tensione tra i due paesi si intensifica, alimentando preoccupazioni internazionali su un possibile escalation. Questi scontri evidenziano quanto sia fragile la stabilità nella regione e l’urgenza di un dialogo per evitare ulteriori tragedie. Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa delicata situazione.

Roma, 13 giu. (LaPresse) – Alcuni media iraniani, tra cui l'agenzia Fars, hanno riferito che, secondo un primo bilancio non ufficiale, l'attacco israeliano ha provocato la morte di 78 persone nella provincia di Teheran. Altre 329 persone sono rimaste ferite.

