Iran media | Lanciati 100 missili contro Israele

Un nuovo e inquietante escalation tra Iran e Israele scuote la regione: circa 100 missili sono stati lanciati dall'Iran verso Israele, segnando un momento di alta tensione internazionale. Le Forze di Difesa israeliane confermano che il paese è sotto attacco, alimentando timori di una crisi più ampia. Resta aggiornato per capire quale sarà la risposta e quali implicazioni avrà questo grave episodio sulla stabilità mediorientale.

(Adnkronos) – Sono stati lanciati circa 100 missili dall'Iran verso Israele. Lo ha riferito il Times of Israel. "Tutto il nostro Paese è sotto attacco" si legge in un post su X le Forze di difesa israeliane. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: iran - lanciati - missili - israele

Israele lancia l'attacco contro l'Iran: operazione Rising Lion | Aeronautica inizia ad abbattere i droni lanciati da Teheran | In azione le "forze armate incaricate di punire" Tel Aviv - In un clima di escalation senza precedenti, Israele ha lanciato l'operazione Rising Lion contro l'Iran, con attacchi aerei e abbattimenti di droni.

L'esercito israeliano ha comunicato che l'Iran ha lanciato missili verso Israele. Il sistema di difesa sta operando. L'Idf avvisa la popolazione di stare nei rifugi. Sul Corriere gli aggiornamenti Vai su Facebook

Medio Oriente: #Teheran ha lanciato oltre 100 droni verso Israele che dovrebbero arrivare tra circa tre-cinque ore. L'Idf ha fatto sapere che l'Aeronautica militare si sta preparando anche per un possibile lancio di missili dall'#Iran. L'operazione Rising Lion, ha Vai su X

Dopo l'attacco all'Iran, il fronte si allarga. Madrid: 149 Paesi per il cessate il fuoco a Gaza - L'Idf annuncia: sirene d'allarme a Gerusalemme per un missile dallo Yemen; Idf: l’Iran sta attaccando Israele, la gente stia nei rifugi. Esplosioni a Teheran. Khamenei: «Israele non ne uscirà indenne; Guerra in Medioriente: Israele attacca l'Iran | Raid su siti nucleari.

Iran, iniziato il contrattacco: "Lanciati almeno 100 missili contro Israele" - Dopo i raid di Israele della scorsa notte, l'Iran ha lanciato circa 100 missili contro lo ... Lo riporta iltempo.it

Arriva la risposta dell'Iran, 100 missili contro Israele - Una trasmissione in diretta del generale di brigata Effie Defrin "è stata interrotta a causa di un attacco ir ... Riporta msn.com

Iran, 100 missili balistici contro Israele: ecco la risposta di Teheran ai raid. L'Idf ai cittadini: «Tutti nei bunker» - L'aeronautica militare israeliana ha avviato una serie di attacchi in Iran dopo l'annuncio del ministro della Difesa Israel Katz che ha dichiarato lo stato di emergenza speciale ... Segnala leggo.it