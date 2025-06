Iran lancia offensiva contro Israele | suonano le sirene la popolazione corre nei rifugi

Tensioni esplosive scuotono il Medio Oriente: l'Iran ha avviato un'offensiva contro Israele, facendo suonare le sirene e costringendo la popolazione a cercare rifugio. Il nuovo comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, minaccia un’azione vendicativa senza precedenti, promettendo di aprire le porte dell'inferno. La regione si avvicina a un punto di svolta cruciale: cosa ci riserveranno i prossimi giorni?

Il nuovo Comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, ha preso la parola confermando le intenzioni vendicative del suo Paese. "Apriremo le porte dell'inferno a Israele", ha dichiarato, per poi aggiungere: "Il regime sionista criminale e illegittimo avrĂ un destino amaro e doloroso, con conseguenze gravi e distruttive".

