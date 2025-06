Iran lancia 200 missili contro Israele

Tensione ai massimi livelli nel Medio Oriente: l'Iran ha lanciato 200 missili contro Israele in risposta agli attacchi israeliani su siti nucleari e militari. Tre ondate di raid hanno scosso Tel Aviv e Gerusalemme, provocando esplosioni e ferendo almeno 15 persone. Questo violento scambio di fuoco rischia di intensificare un conflitto già di per sé complesso. La situazione rimane critica, e gli sviluppi futuri sono ancora incerti.

21.48 L'Iran ha lanciato tre ondate di missili su Israele, in risposta ai raid israeliani sferrati contro siti nucleari e militari iraniani. Secondo la tv Al Arabiya sono 200 i missili lanciati dall'Iran. Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme, malgrado quasi tutti gli ordigni siano stati intercettati dalla contraerea. Un primo bilancio parla di 15 israeliani feriti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

