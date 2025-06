Iran lancia 100 droni contro Israele

Iran ha lanciato 100 droni contro Israele in una mossa senza precedenti, rispondendo agli attacchi israeliani mirati a siti nucleari e obiettivi militari iraniani. Le difese antiaeree israeliane sono state prontamente allertate, mentre i droni, carichi di esplosivo, si dirigono verso il territorio. La situazione rimane tesa e in evoluzione, lasciando presagire possibili sviluppi che potrebbero scuotere la stabilitĂ regionale. Per ora, la tensione continua a salire.

8.35 Cento droni sono stati lanciati dall'Iran verso Israele. Lo riportano i media israeliani, citando ufficiali dell'esercito. E' la prima risposta agli attacchi israeliani che hanno colpito siti e scienziati nucleari, installazioni e vertici militari iraniani. Allertate le difese antiaeree israeliane. I velivoli senza pilota imbottiti di esplosivo impiegheranno diverse ore per raggiungere Israele. Per ora l'Iran non ha risposto con missili balistici. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: iran - israele - lancia - droni

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele nella notte ha attaccato l'Iran,colpiti siti nucleari. Bombardata anche Teheran. Almeno 5 morti .L’Iran: Reagiremo duramente”Trump: "Avvisato in anticipo". Tel Aviv: "Colpiti lo stato maggiore e gli esperti nucleari",ucciso il capo dei Pasdaran.L'Iran lancia Vai su X

MEDIO ORIENTE | Israele è pronto a lanciare un'operazione contro l'Iran. Lo affermano diversi media Usa, tra cui il New York Times e Cbs news, citando diverse fonti americane ed europee. Anche il Pentagono ha autorizzato i familiari dei militari ad abbando Vai su Facebook

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Teheran lancia 100 droni. Trump avvisato in anticipo - Giorgia Meloni convoca nel pomeriggio una riunione di governo sulla crisi in Iran; Israele attacca l'Iran, raid sui siti nucleari. Usa: 'Noi non coinvolti' Teheran lancia 100 droni; Guerra Israele Iran in DIRETTA live, attacco ai siti nucleare Teheran lancia 100 droni.

Iran lancia oltre 100 droni verso israele, l’esercito israeliano si prepara a intercettarli Lo riporta gaeta.it: L’esercito israeliano si prepara a intercettare oltre cento droni lanciati dall’Iran verso Israele, mentre cresce la tensione nel Medio Oriente e si teme un possibile attacco simultaneo con missili.