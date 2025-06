Iran issata la bandiera della vendetta Il capo dei Pasdaran | Porte dell' inferno

In un gesto carico di simbolismo, l'Iran ha issato la bandiera rossa della vendetta sulla sacra moschea di Jamkaran a Qom, segnando un messaggio forte e deciso nel cuore della nazione. Il suo significato si intreccia con le commemorazioni di Muharram, evocando una tradizione di lutto e rivendicazione. Ma cosa cela davvero questa azione epocale? La risposta rivela le complesse tensioni e le sfide di una regione in continuo fermento.

Sventola la bandiera rossa che è stata issata in cima a una moschea nella cittĂ iraniana di Qom. "La bandiera rossa della vendetta sventola sulla moschea sacra di Jamkaran", scrive l'agenzia di stampa Fars, pubblicando un video della scena. A spiegarne il significato è Al Jazeera: la bandiera viene spesso issata sopra le moschee durante il mese islamico di Muharram, in cui i musulmani sciiti commemorano Hussein ibn Ali, discendente del profeta Maometto e una delle figure piĂą sacre dell'Islam sciita. Il nuovo capo dei Guardiani della Rivoluzione, il maggiore generale Mohammad Pakpour, ha intanto iniziato a minacciare Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, issata la bandiera della vendetta. Il capo dei Pasdaran: "Porte dell'inferno"

