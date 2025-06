Iran Israele scatena l’inferno | Teheran giura vendetta

Un conflitto tra Iran e Israele rischia di trasformarsi in un incendio che coinvolge tutto il Medio Oriente. Con l’operazione ‘Rising Lion’, Israele ha scatenato un’ondata di bombardamenti su siti strategici iraniani, aprendo uno scenario di guerra aperta e imprevedibile. La tensione sale, le ripercussioni sono incalcolabili, e il mondo osserva con apprensione: il rischio di escalation è più concreto che mai.

(Adnkronos) – Un attacco massiccio e senza precedenti, che rischia di aprire una guerra feroce e di incendiare tutto il Medio Oriente. Erano da poco passate le due di notte in Italia quando Israele ha lanciato l'operazione 'Rising Lion', scatenando un'ondata di bombardamenti su tutto il territorio iraniano. Sono stati colpiti siti nucleari e basi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Israele scatena l’inferno: Teheran giura vendetta

