Iran Israele riprende l' attacco | enorme esplosione al sito nucleare di Isfahan azzerata la prima linea militare Attesa per una risposta imminente di Teheran Khamenei | Non avremo mezze misure

In un clima di tensione crescente, il nuovo attacco israeliano contro il sito nucleare di Isfahan ha scatenato conseguenze devastanti, con oltre 78 vittime e feriti. La risposta di Teheran si prevede imminente, mentre le ambasciate israeliane sono state chiuse in tutto il mondo. La regione si trova sul filo del rasoio: cosa ci aspetta nelle prossime ore?

L'attacco israeliano in diverse ondate, il bilancio provvisorio è di almeno 78 morti e 329 feriti. Chiuse le ambasciate israeliane in tutto il mondo. . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Iran, Israele riprende l'attacco: "enorme esplosione" al sito nucleare di Isfahan, azzerata la prima linea militare. Attesa per una risposta "imminente" di Teheran. Khamenei: "Non avremo mezze misure"Â

In questa notizia si parla di: iran - israele - riprende - attacco

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Con un attacco su larga scala, nella notte del 13 giugno 2025, Israele ha colpito l’Iran. Una serie di raid aerei e atti di sabotaggio che hanno avuto come target gli scienziati iraniani sospettati di lavorare a una bomba nucleare, il programma di missili balistici di Vai su Facebook

Israele attacca l'Iran, la diretta | «Ripresi attacchi israeliani in diverse zone di Teheran», ucciso capo della forza Quds Esmail Qaani. Iran: «78 morti e 329 feriti. Reagiremo con forza». Gli Usa spostano le navi militari; Israele attacca Iran, un video riprende il momento in cui il sito nucleare di Natanz è stato colpito; Israele attacca Iran, un video riprende il raid sul sito nucleare di Natanz - LaPresse.

Israele attacca Iran, un video riprende il raid sul sito nucleare di Natanz - Esplosioni e colonne di fumo sul principale impianto di arricchimento nucleare iraniano a Natanz dopo gli attacchi israeliani sul Paese. Riporta msn.com

Israele attacca Iran, un video riprende il momento in cui il sito nucleare di Natanz è stato colpito - (LaPresse) Colonne di fumo si sono alzate sopra il principale impianto di arricchimento nucleare iraniano a Natanz dopo gli attacchi israeliani ... stream24.ilsole24ore.com scrive

Israele lancia l’operazione "Leone crescente" e bombarda l’Iran: colpiti siti nucleari, decapitati vertici militari e scientifici - Ecco cosa sappiamo finora sull’operazione “Leone Crescente”. Riporta tgcom24.mediaset.it